Il monologo di Paola Egonu a Sanremo 2023 | Il testo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ildi: ecco di seguito ilintegrale della performance all’Ariston Amadeus invita la co-conduttrice di questa terza serata dia sedersi sui gradini. Ne nasce un dialogo e poi si allontana per darle il centro del palco e fare il suo. La pallavolista è stata spesso bersaglio di insulti e di razzismo per il colore della sua pelle. Ecco le sue parole a: “Non sono qui a dare lezioni di vita. Cerco di ricavare un insegnamento da ogni giorno. Spesso in passato sono stata definita ermetica, per questo ho cercato di raccontarmi di più. Questo non ha evitato che alcune frasi venissero estrapolate dal cone pubblicate sui giornali per fare rumore. Ogni ...