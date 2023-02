Il Milan ritrova la vittoria | Torino battuto per 1-0

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 febbraio 2023)O (ITALPRESS) – Unimpaurito nel primo tempo ma in parteto nella ripresa vince per 1-0 contro il. A decidere il match è un gran gol di testa di Giroud, che da centravanti vero firma la rete che vale i tre punti per i suoi. I granata partono meglio e al 18? è Sanabria a provarci con un buon sinistro dal limite, che termina a lato di poco. Al 37? è Kjaer a rischiare il pasticcio quando inciampa da ultimo uomo lasciando di fatto la palla a Sanabria, che si fa però sbarrare la strada in uscita da Tatarusanu. Si chiude sullo 0-0 un primo tempo quasi privi di emozioni, con la squadra di Pioli sempre più irriconoscibile. I padroni di casa si svegliano nella ripresa e trovano il primo guizzo al 9?, quando Giroud serve Leao dopo una rapida ripartenza ma il portoghese si vede subito addosso ...