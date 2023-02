Il Guardian | “Pubblicato il nuovo manifesto della Super Lega per influenzare il dibattito”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Iltorna sullacon nuove e interessanti retroscena sulla pubblicazione del decalogo tanto discusso in queste ore. Secondo il quotidiano inglese, in questo momento l’obiettivo principale di A22, la società incaricata di realizzare il progetto, è quello diile cogliere il favore delle leghe meno nobili rispetto a Premier, Liga, Serie A e Bundesliga. Scrive il: “I tentativi di rianimare laLeague europea si concentrano sul convincere i club al di fuori dell’élite continentale ad aderire, poiché attende un mese cruciale per lo slancio del progetto. Fonti vicine al progetto ammettono che parte del motivo per la pubblicazione di un...