Il Guardian | «I tifosi dello United si prostituiranno per uno dei governi più selvaggi al mondo?»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Prima o poi doveva succedere. L’arco narrativo del calcio non richiedeva niente di meno”. Per ilil matrimonio (presunto) tra il Manchestere il Qatar è un matrimonio inevitabile, come “Batman vs Superman, Godzilla vs Kong: Manchestere Qatar era semplicemente un crossover che chiedeva di essere realizzato”. Per Jonathan Liew non fa molta differenza che a prendersi lo, tutto o solo una porzione, sia direttamente lo Stato o un oscuro fondo ad esso collegato. E’ il concetto: il Qatar per ora ha lanciato l’amo e vuole studiare le reazioni. Perché “non stiamo parlando di un’altra Parigi qui – spiega il– È facile dimenticarlo nel vortice che ne è seguito, ma l’investimento iniziale del Qatar nel Paris Saint-Germain è stato minuscolo in confronto: una quota iniziale ...