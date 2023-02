Il forte aiuto di un prete ai giuliano-dalmati. Il ricordo di Girelli

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tra le tragedie provocate dalla seconda guerra mondiale ci sono le vittime delle foibe e l’“esodo-dalmata”, cioè l’abbandono forzato di beni e abitazioni da parte degli istriani, fiumani enel secondo dopoguerra. Come noto con legge del 2004 la Repubblica ha riconosciuto il 10 febbraio quale «Giorno del» al fine di conservare e rinnovare la memoria di tali drammi. La Repubblica sollecita pure iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel ...