Il suo amico e collega,Rozhkin , ha pubblicato sul suo canale Telegram le foto di Mangushev ... una bomba aveva fatto saltare in aria l'auto con a bordo Darya Dugina , figlia del...Joe Biden ha sostituito Donald Trump come presidente degli Stati Uniti eJohnson si è dimesso ... Come disse chiaramente il grandeThomas Hobbes, non c'è niente di sbagliato nella paura ...

Il filosofo Boris Groys: "Un regime non può sopravvivere a una guerra persa. E la guerra russa è già persa" L'HuffPost

L'Almanacco del Giorno - 10 febbraio 2023 PAESITUOI.NEWS

Tennis, Boris Becker lapidario su Nadal: "Credo che il ritiro sia ... OA Sport

Che cosa racconta dell’Europa il lancio (fallito) di un razzo Sette del Corriere della Sera

Nuovo Giornale Nazionale Nuovo Giornale Nazionale

Boris Groys è forse il maggiore esperto al mondo della cultura nei regimi totalitari ed è professore di Slavistica alla New York University, filosofo e culturologo. Tra i più celebri studiosi del ...I tormenti britannici, lo choc continentale del Qatargate e le parole di un filosofo sulla libertà (di vita e di critica): scuotere l’architettura condivisa per smontarla, infiammare la rabbia demolit ...