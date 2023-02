Il Fantasanremo mi sblocca un ricordo | quel prosciutto ricevuto in regalo dai Cugini di Campagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Partecipando alcomincio a vederne i difetti o meglio, cose che limitano l’imprevedibilità del Festival. Voglio dire che i fatti veramente imprevisti non danno punteggio ai cantanti. Il regolamento ha già protocollato tutti i possibili incidenti. Per questo, forse, le sorprese arrivano dagli ospiti, come Blanco e Fedez. Purtroppo questo meccanismo prevede che gli imprevisti siano già previsti. Ad esempio, tutti ringraziano il pubblico (forse per essersi dopato?) alla fine dell’esibizione per raggranellare cinque punti, ma non mi sembra esista punteggio per chi lo manda apaese e infatti nessuno lo fa. La provocazione sul palco organizzata dall’esterno è nata almeno una ventina d’anni fa dalle istigazioni dei Gialappa’s. La più famosa è del 2003, la ripetizione sul palco della parola “Situescion”, che poi fu riportata in versione ...