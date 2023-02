Il Chelsea vuole Osimhen | pronta un’offerta da oltre 130 milioni

Napoli: offerta per Osimhen Secondo LondonWorld Victor Osimhen è pronto a finire nelle mani del. Il club inglese sarebbe disposto ad offrire 120 milioni di sterline (circa 140 milioni di ...Sfruttando l'arrivo del Carnevale, sirichiamare nuovamente l'attenzione sul caso del ... in piedi su altrettante sedie, mascherati da Assange,Manning e Edward Snowden. L'installazione ...

Dall’ Inghilterra: “Il Chelsea vuole Osimhen, pronta la carta Lukaku per convincere il Napoli” napolipiu.com

Da Londra - Il Chelsea vuole Osimhen: pronti 120 milioni di sterline CalcioNapoli24

Dall'Inghilterra lanciano la bomba di mercato: il Chelsea vuole ... casanapoli.net

Il Chelsea vuole continuare con Thiago Silva, presto il rinnovo numero-diez.com

L'Inter vuole tenere Lukaku, ma con lo sconto: dopo la Champions vertice col Chelsea La Gazzetta dello Sport

Joao Felix, trequartista del Chelsea in prestito dall'Atletico Madrid, ha parlato del suo primo mese in Premier e del futuro.Il pronostico di Southampton-Wolverhampton, gara valevole per il 23° turno di Premier League: intriga la combo 1X+Over 1,5 ...