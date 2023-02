Il Chelsea rifiuta tutto | in estate sarà addio | la Roma prepara l’assalto

Nicolò è stato amato come pochi giocatori da questa città, quando sidi vestire la maglia ... Non sono capace a mentire, su Ziyech è vero che abbiamo parlato coi suoi procuratori e col. ...Nicolò è stato amato come pochi giocatori, nel momento in cui sidi indossare la maglia ... Su Ziyech è vero che abbiamo parlato con i suoi procuratori e il, non è il giocatore di cui ho ...

Thuram rifiuta il Chelsea: resta in Germania fino a giugno Sportitalia

Chelsea, Mason Mount ha rifiutato il rinnovo proposto dai blues Sportitalia

Chelsea, in stallo Enzo Fernandez: il Benfica rifiuta il pagamento ... Footballnews24.it

L'Inter respinge le avances del Chelsea per Nicolò Barella! numero-diez.com

Chelsea, rinnovo di Mount in stallo: il nazionale inglese ha rifiutato ... TUTTO mercato WEB

In particolare, i Bues avrebbero rifiutato delle offerte da Fenerbahce – che ci aveva provato anche per Zaniolo – e ancora una volta dal Besiktas. Il marocchino resta così a Londra, con il Chelsea ha ...Passi avanti per il rinnovo di Giroud col Milan fino al 2024: nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio l'entourage del francese ha incontrato il club rossonero. Un summit positivo, anche se bisognerà lima ...