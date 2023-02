(Di venerdì 10 febbraio 2023) La Cer è una comunità virtuale di, una sorta di “centrale elettrica diffusa” – sia essa composta da impianti realizzati a terra o sui tetti delle abitazioni, fotovoltaico o a biomassa – finalizzata a produrre e scambiareal suo interno per l’autoconsumo. Insomma una soluzione che mentre dà una mano all’ambiente con il taglio delle emissioni, rappresenta una risposta strutturale per contenere ilbollette e per aiutare l’ad emanciparsi daglidall’estero. Si pensi, per esempio, al nucleare francese. Siamo però in un momento di passaggio, anche dal punto di vista normativo; dopo aver visto che cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili analizziamo già da vicino come funzionano con l’aiuto di Lorenzo Bonfili, co-fondatore insieme a Dino Passeri, di ...

Secondo l'ultimo rapporto Pexapark, infatti, nell'anno della guerra in Ucraina e della potenza contrattualizzata è diminuita del 21% con 161 accordi per 8,4 GW. D...Le domande ammesse saranno ordinate in graduatoria in maniera decrescente, sulla base della maggiore incidenza percentuale dell'aumento del costo dell'sostenuto dalle imprese. Per qualsiasi ...

Caro energia Usa, record di aiuti - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Il caro-energia fa volare i conti di Enel. L’ad Starace: superati gli obiettivi del piano La Stampa

Nelle casse delle amministrazioni i 150 milioni in più contro il caro energia NT+ Enti Locali & Edilizia

Gelo e caro energia, sos fiori Libero Tv

Il caro energia Grazie alle Cer Italia indipendente sugli approvvigionamenti Nicola Porro

Per la multinazionale svedese non basta lavorare internamente per salvaguardare l’ambiente, ma è una priorità spingere i consumatori al cambiamento. Ce lo racconta il direttore marketing per l’Italia, ...Il benzinaio probabilmente più caro d'Italia è diventato, suo malgrado, una star dopo aver detto ad un cliente queste parole: ""Personalmente mi spiace, io stesso non faccio benzina qui". Alfonso Cent ...