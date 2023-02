Il Boemo | la recensione | quando i compositori erano le rockstar dell' Italia settecentesca

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Lade Il, ritratto del compositore praghese Josef Myslive?ek, amico del giovane Mozart e innovatore'operaperito in povertà.Wolfgang Amadeus Mozart era ancora solo un bambino, seppur geniale e incredibilmente dotato, ma pur sempre un bambino, nelle corti europee si imponeva il talento del più riservato Josef Myslive?ek, compositore originario di Praga soprannominato "il". Il regista Petr Václav, anche lui praghese, ha dedicato alla figura storica un solido ritratto che ne immortala ascesa e caduta. Come rivela lade II, il film si apre in medias res mostrando il compositore in miseria e dilaniato dalla sifilide per poi balzare indietro nel tempo e mostrare i primi passi del talentuoso ...

Il, in streaming su MYmovies ONE un romanzo sentimentale imbevuto di musica e cultura . La vita del grande compositore settecentesco Josef Myslivecek nel film d'apertura del Trieste Film Festival ...

Come spiega lui stesso in una scena, il boemo sfidò l'autorità paterna per diventare musicista. Questo tormento interiore, questo senso di rivalsa che emerge in più occasioni e la voglia di imporsi ...Vita, arte e amori di Josef Myslivecek, «il boemo», musicista del XVIII secolo, che da Praga, dove era nato da una famiglia di mugnai, arriva a Venezia nel 1763 e da lì, muovendosi abilmente nel mondo ...