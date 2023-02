Il benzinaio di Trani | star sui social | Sono il primo che non mette il gasolio qui

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Per tutti, ormai, è ilpiù caro d’Italia, una celebrità sui, dove una sua intervista ha totalizzato qualcosa come 3 milioni di visualizzazioni. Si chiama Alfonso Centrone, e da 30 anni gestisce con la famiglia un distributore in via Malcangi, nel centro della città. Qui, un litro di benzina costa attualmente 2,29 euro, per ilbisogna invece sborsare 10 centesimi in più. Per i pochissimi che non hanno questo “problema”, siamo circa 50 centesimi oltre il prezzo medio nazionale.