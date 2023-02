Il 60 per cento Napoli | la statistica mostruosa di Simone | ora tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Persino El Pibe, in quel murales dei Quartieri Spagnoli, intreccia le dita e prova a toccarequello che è ferro battuto (e altro). Lo fa in silenzio perché proprio uno strano silenzio avviluppa questa città che sta sognando e non vorrebbe mai risvegliarsi prigioniera di soli rimpianti. Il calcio, nel quotidiano, è una religione laica sotto il Vesuvio per chi, ai due scudetti vinti negli annidi grazia 1987 e 1990, ha vissuto di illusioni e niente più ma quella parolina di 8 lettere che inizia per “s” e finisce per “o” rischia stavolta di trasformarsi da utopia in esaltante certezza. Con 13 punti sull'Inter quando mancano 17 giornate alla conclusione del romanzo, il miglior attacco (51 reti segnate) e la miglior difesa (15 incassate), ildi Spalletti è padrone dei propri destini e si fa forza di molte certezze. Per esempio vanta fuoriclasse ...