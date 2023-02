Ieg su Rimini acquisisce ' Sintonie' | expo b2c sull' audio-video di altissima qualità

, 10 feb. -- Italian Exhibition Group Spa acquisisce il marchio Sintonie Audio Video Expo, manifestazione dedicata al mondo dell'High End e dell'Hi - Fi audio e video, nata 23 anni fa e che ......e nel confronto con le imprese espositrici'ha trovato l'accordo con il fondatore della manifestazione, Marco Angelucci e con i partner. L'expo continuerà a tenersi al Palacongressi di, ...

Fiere Rimini, Ieg annuncia l'acquisto del marchio "Sintonie audio ... Corriere Romagna

Ieg su Rimini acquisisce ‘Sintonie’, expo b2c sull’audio-video di ... Il Sannio Quotidiano

Fiere, IEG investe nel mondo dell’«home entertainment» e acquisisce Sintonie Il Sole 24 ORE

Fiere Rimini, Ieg annuncia l'acquisto del marchio 'Sintonie audio video expo' Virgilio

Rimini, IEG presenta "The Wellness Experience Show": l’evento ... ChiamamiCittà

“Crescere per vie interne o esterne” è una delle parole d’ordine del presidente di Rimini Fiera (Ieg) Lorenzo Cagnoni. Questa volta si passa per l’esterno: acquisita la fiera “Sintonie”, ...L’evento, che dal 2017 si svolge alla Fiera di Rimini, è in crescita, così come il mercato mondiale di riferimento, che si stima sia passato dai 10,62 miliardi di dollari del 2015 ai 16,49 del 2022 ...