I tossicodipendenti usati come cavie per avere il Green pass | 17 indagati a Catania

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un’inchiesta della Dda diha portato a nove ordinanze cautelare. Sono 17 gliper reatirapina aggravata, sequestro di persona e fabbricazione porto e compravendita di armi clandestine. Ma soprattutto, gli investigatori contestano i reati di falso materiale e cessione di stupefacenti oltre alla ricettazione. Perché secondo l’accusa il sodalizio criminale faceva sottoporre più volte alla vaccinazione alcuniperdeida vendere ai No vax. Dall’indagine è emersogli, oltre ad aver commesso tre violente rapine a mano armata a San Giovanni La Punta, fabbricassero anche armi clandestine, perfettamente funzionanti. Che venivano vendute a criminali del luogo per circa mille ...

Ma l'attività investigativa ha anche portato alla luce un articolato sistema criminale in cui, per pochi euro o qualche dose di sostanza stupefacente, muniti di documenti falsi, ...... che viene data aiin cura, Sonia Biscontini e Marco Cuccuini, rispettivamente ...con farmaci agonisti e agonisti - parziali (metadone e buprenorfina) sono i farmaci piùed ...

I tossicodipendenti usati come cavie per avere il Green pass: 17 ... Open

Terni, quattro morti di droga in due anni e metadone sotto accusa L'Usl: La gestione delle terapie resta a ca ilmessaggero.it

Articolo - Guida ai classici: Confessions of an English Opium Eater ... Aduc

Covid: il vaccino non ha funzionato ma la droga sì Alessandria Oggi

Villa Maraini protesta in comune: "10 anni senza fondi" RaiNews

TERNI - Metadone sotto accusa per quattro decessi andati in scena in due anni e mezzo. Una lunga scia di dolore che inizia il 7 luglio 2020. Flavio, 16 anni, e Gianluca, 15enne, comprano ...