I Maneskin tornano a Sanremo e infiammano l’Ariston Mengoni ancora in vetta sul podio con Ultimo e Mr Rain

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si è conclusa anche la terza serata di, quella con tutti e 28 gli artisti in gara a esibirsi. È stata la serata delle standing ovation. A cominciare da quella ricevuta da Marco, primo nella classifica generale di mercoledì e riconfermato in testa con la sua Due vite anche giovedì sera. Sembra esserci poca storia ed è difficile immaginare diversamente vista la potenza e il controllo impareggiabile di. Suldella terza serata sono saliticon Alba e Mr.con Supereroi. Al quarto e quinto posto invece Lazza e la sua Cenere e Tananai con Tango. A seguire in ordine Madame, Rosa Chemical, Colapesce e Dimartino, Elodie e Giorgia. Appena fuori dalla top 10 i Coma Cose, all’undicesimo posto. La seconda ovazione è stata invece quella riservata agli ospiti ...