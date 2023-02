...agli accordi sul gas che Vienna aveva stipulato con l'...Sovietica in cambio della neutralità e del non allineamento'... l'Austria potrebbe essere sempre più in difficoltà quando i......sull'adesione della Finlandia e della Svezia preme sui... Se il Parlamento votasse a favore'approvazione dei trattati, ... considerato un gruppo terroristico dalla Turchia e dall'...

I leader dell’Unione Europea hanno deciso molto poco su immigrazione e aiuti di stato Il Post

Incontro Zelensky-Meloni: "Grati per l'impegno di Roma" AGI - Agenzia Italia

Consiglio europeo straordinario, 9 febbraio 2023 Consilium.europa.eu

Grandi dell'UNHCR esorta i leader dell'UE a continuare a sostenere ... UNHCR