I farmaci anti raffreddore sotto inchiesta | Rischio ischemie e gravi complicazioni

Sarebbe possibile disostruire la coronaria impiantandovi uno stent, ma questo richiederebbe una terapia con due- aggreganti per almeno tre mesi, che aumenterebbe notevolmente il rischio ...A motivare la revisione deia base di pseudoefedrina - dettaglia l'Ema - è il possibile rischio di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (Pres) e sindrome da vasocostrizione ...

(Adnkronos) – L’Agenzia europea del farmaco Ema annuncia l’avvio di una revisione sulla sicurezza dei medicinali contenenti pseudoefedrina, principio attivo somministrato per via orale da solo o in ...Il comitato per la sicurezza dell'Ema ha avviato una revisione dei medicinali contenenti pseudoefedrina, che vengono usati per trattare la congestione nasale Il comitato per la sicurezza dell'Ema ...