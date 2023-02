(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo Torino e Ivrea tocca alla casa circondariale di via Tigli a. 28sono sotto indagine per presunte. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio. L’inchiesta è stata avviata la scorsa estate dopo la denuncia di tre detenuti stranieri che sarebbero stati picchiati e legati in cella. A fine gennaio il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha visitato il carcere biellese, retto attualmente da un direttore facente funzione, assicurando che entro l’anno sarà assegnato il nuovo direttorestruttura, nominato il nuovo comandantee mandati dei rinforzi. A Ivrea le inchieste sono due: in una, relativa a fatti del 2016 e 2017, ...

... in violazionelegge federale degli Stati Uniti. In particolare, tra i varipatogeni ci sarebbero uno stafilococco resistente agli antibiotici e il virus dell'herpes di tipo B. I fatti ...... due marocchini che avrebbero raccontato di essere stati percossi e di aver ricevuto daglianche l'offerta di droga, in cambiofede nuziale. Leggi Anche Branzino all'hashish per ...

I 28 agenti della polizia penitenziaria indagati a Biella per tortura Open

Detenuti picchiati e legati nel carcere di Biella, indagati 28 agenti Quotidiano Piemontese

"Detenuti legati e picchiati in carcere", 28 poliziotti indagati Today.it

Polizia Locale: un arresto per spaccio di stupefacenti Comune di Monza

Operazioni di spionaggio: agenti di polizia infiltrati nei movimenti a ... DinamoPress

Il giovane era venuto a Roma da qualche mese. Una donna alla guida di una Bmw lo ha investito mentre stava camminando via dell’Archeologia ...La giudice Angelica Passarella aveva fatto arrestare l’anziana in seguito a denunce per stalking condominiale. Gli anarchici baresi avevano manifestato con striscioni a suo sostegno e per la liberazio ...