(Di venerdì 10 febbraio 2023) Arriva laper la Nazionale italiana difemminile, impegnata questo fine settimana in quel di Katowice (Polonia) per il. Le nostre ragazze infatti hanno vinto nettamente contro, imponendosi con il risultato di 3-0. Un match, a differenza dei tre precedenti, assolutamente senza storia quello, passate in vantaggio al 1:29 grazie al goal di Spornberger, abile a sfruttare una situazione di power play. La stessa Sprongberger raddoppia quindi al 6:52, amministrando alle proprie compagne di squadra il risultato fino alle battute finali dell’ultimo atto, contrassegnato nelle battute finali al sigillo di McNally al 19:57 (porta vuota)....

Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 10 febbraio 2023: Mikayla Demaiter , star dell'susbarca con successo su Onlyfans... GUARDA LE FOTO BOLLENTI DELLA CAMPIONESSA DI...Leggi Star dell'si ritira e sbarca su Onlyfans: Mikayla,bollente (Instagram mikaylademaiter) Leggi anche Sanremo 2023, Egonu cita Vita spericolata di Vasco Rossi e.. Il monologo ...

Star dell'hockey si ritira e sbarca su Onlyfans: Mikayla, ghiaccio bollente Affaritaliani.it

Short Track, CdM a Dordrecht: tutte le staffette azzurre centrano il pass per le semifinali FISG

Pista Lunga, CdM in Polonia: quinto posto per il Team Pursuit azzurro FISG

IHL – Division I, ultima giornata della seconda fase FISG

Hockey ghiaccio: terza vittoria per l'Italia al Torneo delle 4 Nazioni. Le azzurre battono 3-0 l'Ungheria OA Sport

Arriva la terza vittoria per la Nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile, impegnata questo fine settimana in quel di Katowice (Polonia) per il Torneo 4 Nazioni. Le nostre ragazze infatti hanno ...La prima squadra dell’Hockey Feltre incontrerà l’Hockey Club Pinè sabato 11 febbraio alle 18.30 sul ghiaccio di casa al PalaFeltre “Drio le Rive”. I ragazzi bianco rossi entrano ai playoff come primi ...