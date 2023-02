“Hanno tenuto botta ai mafiosi” Sallusti travolge Cuperlo | sinistra inchiodata

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Scontro acceso tra Alessandroe Giannisul caso di Alfredo Cospito e sulla visita in carcere dei compagni di partito del candidato alle primarie del Partito Democratico. Il direttore di Libero, ospite della puntata del 9 febbraio di PiazzaPulita, il talk show del giovedì sera di La7 condotto da Corrado Formigli, non perdona ai parlamentari dem di essersi piegati alle richieste dell'anarchico, andando a parlare con esponenti della mafia nel penitenziario di Sassari: “Il Pd non può fare la verginella sul manganello mediatico-giudiziario in Parlamento, perché se andiamo a sbobinare tutti gli interventi dellacontro Silvio Berlusconi, definito mafioso e cose di questo genere, ne vedremmo delle belle. Giovanni Donzelli e Andreal Delmastro sono sotto scorta perché minacciati di morte, o minacciati gravemente, dalla ...