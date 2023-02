Habilita | arriva un nuovo Punto Prelievi presso il Gewiss Stadium

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 febbraio 2023)amplia la sua rete di Punti Prelievo presenti sul territorio bergamasco. A partire da lunedì 13 febbraio 2023, sarà attivo unin H-Medical, centro medico specialistico situato in viale Giulio Cesare 18 a Bergamo,il. Il poliambulatorio H-Medical rientra nel progetto di Gruppo Humantech, realtà che rappresenta oggi il più ampio e strutturato esempio di ortopedia diffusa in Lombardia. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 09.00 con accesso senza l’obbligo di prenotazione* e sarà possibile richiedere prestazioni in convenzione con SSN oppure in forma privata. Il ritiro dei referti sarà disponibile dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 09.00 alle ore 10.00. Tenere monitorata la propria ...