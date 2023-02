Guida al weekend di Serie A Credem Banca

(Di venerdì 10 febbraio 2023) SuperLega8a giornata di ritorno: sabato Cisterna – Monza su RAI Sport. Alle 15.30 di domenica Piacenza – Milano e il derby Padova – Verona. Alle 18.00 Modena – Taranto, alle 18.30 Perugia – Trento con live RAI Sport La Regular Season si avvia verso il rush finale, che amplificherà lo spettacolo della SuperLega. Perugia ha già in testa la corona della prima fase, ma non allenta la presa e mira a chiudere la stagione regolare senza nemmeno una sconfitta. Alle sue spalle continuano a sgomitare Trento e Modena con l’obiettivo del secondo posto finale, mentre nell’ultimo turno Civitanova è tornata al successo, ricavandosi un monolocale nella quarta piazza. La Lube questonon scenderà in campo, a causa il rinvio della gara con l’Emma Villas: il Comune di Siena ha infatti ...

Teatro, mostre, libri e musica. Ecco gli eventi in programma per il prossimo fine settimana intorno al Verbano ...Le previsioni astrologiche analizzate dall'oroscopo di sabato 11 febbraio 2023: buon inizio weekend per Ariete, Toro e Leone ...