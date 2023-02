Guida al Super Bowl 2023

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Non sono stati dei playoff NFL ricchi di sorprese. Certo, era lecito aspettarsi di più da Vikings, Chargers e Bills, ma, alla fine, iltra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles era uno degli scontri più prevedibili. Anche uno dei più ricchi di fascino: da una parte il giocatore più forte della Lega alladi un attacco ad altissimo livello, dall’altra la squadra più attrezzata e profonda su entrambi i lati del pallone. Così come era successo l’anno scorso per i Rams, le mosse di mercato fatte in estate degli Eagles – fatte per aumentare la qualità generale della squadra – hanno dato i loro frutti e sfideranno Mahomes e compagni per il prezioso Vince Lombardi Trophy. Quella tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles appare una finale più equilibrata che mai, il più classico dei “testa o croce”. È interessante ...