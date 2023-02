Guerra tra correnti alla Casa Bianca Biden mediatore sull’Ucraina

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’amministrazione di Joe, come tutte le precedenti, e un po’ come (quasi) tutti i governi del mondo, non è un “monolite” e al suo interno si confrontano gruppi di funzionari e politici che hanno visioni, culture e idee diverse. Accade nelle piccole amministrazioni comunali, figuriamoci all’interno della grande burocrazia di Washington, DC, dove si InsideOver.