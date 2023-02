(Di venerdì 10 febbraio 2023) La Regione è in contatto con il servizio di assistenza ma al momento non si sa quando potrà avvenire il ripristino

La Regione è in contatto con il servizio di assistenza ma al momento non si sa quando potrà avvenire il ripristinoProblemi da stamani per le prenotazioni di esami ed anche per l'emissione delleelettroniche da parte dei medici. Alle due di stanotte si sono bloccati, per un, i server nazionali di Sogei che gestiscono le prescrizioni dematerializzate e tutti i servizi connessi. ...

Guasto: ricette elettroniche e prenotazioni Cup in Toscana sono bloccate LA NAZIONE

Guasto ai server nazionali che gestiscono ricette elettroniche e ... SienaFree.it

Sanità, ricette elettroniche e prenotazioni bloccate in tutta Italia GenovaToday

Guasto ai server, Cup e ricette elettroniche ko Qui News Firenze

Siena: aggiornamento dopo sisma; si va verso un ritorno ... Centritalia News

10 FEB - Sono in fase di ripristino i servizi erogati dalla Sogei, Società Generale d'Informatica S.p.A. controllata Mef, da cui dipende la gestione delle ricette elettroniche ... stanotte si sono ...Problemi da stamani per le prenotazioni di esami ed anche per l'emissione delle ricette elettroniche da parte dei medici. Alle due di stanotte si sono bloccati, per un guasto, i server nazionali di ...