Guardiola | «Non mi muovo dal City Retrocessione? Torneremo»

"Ha ragione. Giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista". Maurizio Sarri evita i preamboli e ...solo. Sarà anche uno scontro diretto con un'altra pretendente alla zona Champions. ...La Laziovince all'Olimpico contro l'Atalanta in Serie A dal 15 gennaio 2017. Ma allo stesso ... Come dice, sfidarli è come andare dal dentista". Sarri è felice del lavoro settimanale dei ...

Domani sarà una partita tremenda, come dice Guardiola giocare contro questi è come andare dal dentista.» Serie A, la lega per il turno che prenderà il via questa sera farà rispettare alle squadre un ...Ma ti lascia anche frustrato perché non si arriva mai all’ultimo salto di qualità. Penso che ancora margini ci sono, bisogna andarli a cercare a cominciare da domani, che sarà una partita tremenda.