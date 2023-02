Guardiola | ' City innocente | sarà dimostrato E io non mi muovo da qui'

Manchesteraccerchiato, ma Pepalza la testa in sala stampa, pronto a difendere la sua squadra: "Ben 19 club di Premier ci accusano senza darci la possibilità di difenderci, ma siamo innocenti. E ...La società è nel mirino per le presunte infrazioni economiche, ma il tecnico non ci sta: 'In passato già dichiarati innocenti per le stesse accuse di ...

La società è nel mirino per le presunte infrazioni economiche, ma il tecnico non ci sta: "In passato già dichiarati innocenti per le stesse accuse di oggi" ...Pep Guardiola giura fedeltà al Manchester City nonostante l'accusa, mossa dalla Premier League, di aver commesso oltre 100 violazioni sul FPF ...