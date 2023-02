GTA Online festeggia il giorno di San Valentino con ricompense triple in Finché morte non vi separi

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il futuro fa paura. Allora perché non salire a bordo di una Classique Broadway (muscle car) e viaggiare a ritroso nel tempo, quando i design futuristici sapevano di speranzosa utopia anziché di una tetra condanna apocalittica? La Classique Broadway è ora disponibile per l’acquisto presso Southern San Andreas Super Autos. Porta 50 clienti a destinazione con gli incarichi da tassista per sbloccare la livrea Downtown Cab Co. per la Classique Broadway e ricreare la sensazione di lusso dei bei tempi andati, con tanto di voluttuose spire di fumo di sigaretta senza filtro. Ottieni abbigliamento a tema Sane altro ancora Questa settimana a Los Santos si respira un’atmosfera romantica, mista a smog e fumo di pistola.Saneffettuando l’accesso a GTAdurante la settimana per ...