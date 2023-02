Grignani si difende dalla accuse del web | ' Nessuna bestemmia | ho detto ' porto via' '

(Di venerdì 10 febbraio 2023) "Non so chi si é inventato questa cosa, hovia" prendendo i fiori, non hoqualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la ...

è così ritornato velocemente al centro della scena a ricevere l'omaggio floreale e lì ha ... "Ho detto 'Porto via', non altro" sicon un videomessaggio su Instagram il ...É la dichiarazione di Gianlucadopo che dal web è partita nei suoi confronti l'accusa di aver bestemmiato a fine esibizione.

Gianluca Grignani a metà della sua esibizione al Festival di Sanremo interrompe e chiede di riprendere, con un riferimento ironico alla vicenda Blanco. "A cinquant'anni so come si fa, a 20 non lo avre ...Stasera Gianluca Grignani si è esibito sul palco dell’Arison regalando un siparietto simpatico con il conduttore. Al contrario di Blanco non ha spaccato tutto ma non sentendo la sua voce in cuffia ha ...