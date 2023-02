Grande Fratello Vip | ex Vippona confessa | Oriana è travolgente | Edoardo e Antonella? Questo gioco ha stancato

Ma, appunto, anche nel film mancava un, Ferdinand. Anche lui, come i maggiori, decise di ... ma perché non vennero unite insieme a quelle dei fratelli I due Grimm maggiori ebbero un...La terza serata, infatti, ha registrato il 57.6 di share come dato complessivo dell'intera serata, malgrado su canale 5 andava in onda il, il competitor più temuto. Il picco di share ...

Grande Fratello Vip, le pagelle: Romita diffidato (voto 4); Fiordelisi fa la vittima (3) Corriere della Sera

Gf Vip, 8 nominati e Alfonso Signorini contro Antonella: "Puoi andartene se vuoi" Today.it

Sanremo 2023, Orietta Berti commenta il Festival mentre è in diretta al Grande Fratello Vip: la gaffe è… Il Fatto Quotidiano

Ascolti tv giovedì 9 febbraio 2023: Festival di Sanremo (57.6%), Grande Fratello Vip (10.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Alla fine della discussione e dopo una breve riflessione, Fiordelisi ha deciso di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip. La puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 9 febbraio 2023 si è ...La venezuelana racconta a Sarah di aver avuto un confronto con Daniele e le confessa di essere davvero molto attratta da lui ...