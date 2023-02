(Di venerdì 10 febbraio 2023) Iisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nell’inedito(montepremi 2 milioni di dollari). La prima edizione della kermesse asiatica è giunta al termine della seconda giornata, con ilinterrotto anzitempo a causa del sopraggiungere dell’oscurità. Resiste alil nordirlandese Tom, ma non sono mancate le sorprese. Appaiato al britannico infatti con lo score di -11 figura infatti Wenyi. Ilista cinese, non ancora passato al professionismo, vola alaver piazzato un superbo -5 in 14 buche. Potrebbe quindi issarsi in vetta in solitaria nel proseguo della seconda tornata. Per la coppia di leader un colpo di margine sul tedesco Marcel Schneider e ...

... and actually got a couple of chances really to get it going on 7 and 9 but overall, a lot... M KORHONEN (FIN), S HORSFIELD (ENG), J RITCHIE (RSA), N VON DELLINGSHAUSEN (GER), T(NIR), 73 ...Gran finale di Tom. Il nordirlandese piazza un superbo - 6 che gli consente di recuperare ben 27 posizioni e risalire fino al 13° posto con - 10. Bene anche Christian Maas. Il sudafricano, non ancora passato al ...

Golf, McKibbin ed il sorprendente Ding appaiati al comando del Singapore Classic dopo due round OA Sport

Golf: Dean Burmester guida l'Alfred Dunhill Championship dopo il primo giro. Edoardo Molinari rincorre OA Sport

Challenge: domina Todd Clements, bella prova di Manassero (quinto) FederGolf

Calendario golf, DP World Tour 2023: le date e il programma completo. Open d’Italia a maggio per far posto alla Ryder Cup di Roma OA Sport

Challenge Tour: Kimsey trionfa in Spagna. Scalise 43/o FederGolf

Resiste al comando il nordirlandese Tom McKibbin, ma non sono mancate le sorprese ... Sul percorso par 72 del Laguna National Golf & Country Club di Singapore a chiudere la top ten con il punteggio di ...Rookie Tom McKibbin maintained his strong position at the top of the Singapore Classic leaderboard, with a second round 69 to ensure a share the clubhouse lead before play was suspended due to ...