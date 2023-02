... sabato 11 febbraio, dalle ore 10 alle 17, per la prima volta contemporaneamente a Roma in via delle Magnolie, nel cuore di Villa Borghese, e a Milano indel Duomo, torna "in". Il ...... Antonio Tajani, alla vigilia del doppio evento che porterà domani a Roma, in via delle Magnolie, nel cuore di Villa Borghese, e a Milano indel Duomo, il 'in'. Per Tajani sarà un ...

Torna “Golf in Piazza”: a Roma e a Milano, lo show è doppio verso la Ryder Cup italiana FederGolf

Golf in piazza: domani doppio appuntamento a Milano e Roma La Gazzetta dello Sport

Torna "Golf in Piazza" a Roma e Milano, verso la Ryder Cup italiana Agenzia askanews

Verso la Ryder Cup 2023: a Villa Borghese il "Golf in Piazza" RomaToday

Golf in Piazza sabato 11 febbraio 2023 a Roma e a Milano FederGolf

Golf per tutti verso la Ryder Cup italiana. Domani, sabato 11 febbraio, dalle ore 10 alle 17, per la prima volta contemporaneamente a Roma in via delle Magnolie, nel cuore di Villa Borghese, e a ...E' quanto sottolinea il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla vigilia del doppio evento che porterà domani a Roma, in via delle Magnolie, nel cuore di Villa ...