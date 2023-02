Gli psicologi smentiscono Roccella | non è vero che è “meglio una mamma e un papà”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sette Ordini professionali regionali dihanno scritto alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità del governo Meloni Eugenia, smentendo le sue parole sul fatto che per i figli sia“unae un”. “Adozioni gay?unae un, lo dicono gli“, aveva detto in un intervento a La7 la ministra, due settimane fa, ribadendo la sua posizione contro le adozioni gay. Ora glihanno smentito pubblicamente le sue parole inviando una lettera congiunta a Repubblica: la lettera è firmata dai presidenti degli Ordini professionali di Lazio, Campania, Sicilia, Marche, Abruzzo, Veneto ed Emilia Romagna, ov...