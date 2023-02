Gli psicologi smentiscono Roccella | non è vero che è “meglio una mamma e un papà”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sette Ordini professionali regionali dihanno scritto alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità del governo Meloni Eugenia, smentendo le sue parole sul fatto che per i figli sia“unae un”. “Adozioni gay?unae un, lo dicono gli“, aveva detto in un intervento a La7 la ministra, due settimane fa, ribadendo la sua posizione contro le adozioni gay. Ora glihanno smentito pubblicamente le sue parole inviando una lettera congiunta a Repubblica: la lettera è firmata dai presidenti degli Ordini professionali di Lazio, Campania, Sicilia, Marche, Abruzzo, Veneto ed Emilia Romagna, ov...

44/21 della facoltà per alcuni operatori sanitari, quali, di lavorare da remoto senza andare incontro alla sospensione se non inoculati, viola la Costituzione Non lo sappiamo… ......è affetto e mai come in queste realtà l'affetto è fondamentale " ha sottolineato ringraziando... tra terapisti, infermieri, operatori sociosanitari,, tecnici e psichiatri che dipendono ...

Venezia, bullizzato a scuola ingerisce 30 pasticche: il preside chiama gli psicologi la Repubblica

Venezia, bullizzato a scuola dai compagni ingerisce medicine: ricoverato, non è grave Sky Tg24

Venezia, bullizzato dai suoi compagni studente finisce all'ospedale Corriere

Bullismo, gli psicologi: "La prevenzione inizia a scuola. Lo psicologo ... Orizzonte Scuola

Col Covid i bulli si sono spostati sul web Toscana Media News

Sul suo futuro non ha ancora le idee chiare, ma parla dell'ipotesi di fare la psicologa e chiarisce subito: «Apparentemente questo progetto e gli studi in psicologia possono non c'entrare molto, in ...Susanna Zanda era diventata paladina del movimento no vax in seguito a due provvedimenti con i quali aveva reintegrato al lavoro una psicologa che aveva rifiutato di vaccinarsi durante la pandemia.