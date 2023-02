Gli attori di ‘Perfetti sconosciuti’ ospiti al Teatro Comunale di Caserta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il Salotto a”, il ciclo di incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico, torna sabato 11 febbraio alle ore 17 nel foyer delCostantino Parravano.di questo nuovo appuntamento saranno glidello spettacolo «Perfetti sconosciuti», di Paolo Genovese in scena alda venerdì 10 e fino a domenica 12 febbraio. Con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti, Valeria Solarino. L’evento, aperto al pubblico, è curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci. “Il Salotto a”, incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico, nasce con lo scopo di contribuire a superare la barriera tra ...

... in linea conambiziosi obiettivi del piano strategico Arval Beyond", afferma Dario Casiraghi, ... diventando uno dei maggioridella mobilità nel mercato olandese, con un totale di circa 500 ...L'obiettivo dei sei Comuni lacustri riuniti è quello di valorizzareesercizi commerciali del ... Il progetto è rivolto sia aglidella domanda, sia a quelli dell'offerta, ovvero sia ai ...

Sanremo, con gli attori stranieri il festival delle occasioni sprecate Cinecittà News

Chi sono gli attori che hanno detto no a Titanic (o sono stati bocciati ... Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Da mercoledì 15 febbraio a Novi incontri con gli attori prima degli ... Radio Gold

'Quasi amici' al teatro 'Arena' In scena gli attori Ghini e Ruffini il Resto del Carlino

Il cast di Mare fuori 3 e i nuovi personaggi: tra gli attori Francesco ... Fanpage.it

Sulla sanità occorre una mobilitazione generale. Troppe le disfunzioni, troppe le carenze, troppi i ritardi, oltretutto incomprensibili, troppi gli attori che non recitano la propria parte. “La situaz ...In campo l’opposizione, l’appello parte da un luogo simbolo il condominio di via Medini dove si sono registrati i rincari più forti ...