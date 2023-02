Giustizia per Thomas. La famiglia chiede ai ragazzi di stare lontani dalla violenza

Leggi su agi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) AGI - “É presto per trarre delle conclusioni, le indagini sono in corso e proseguono a ritmo serrato”. Così Marilena Colagiacomo, avvocato delladiBricca, il 18enne di Alatri rimasto vittima di un agguato. Il legale è ad Alatri per i funerali del giovane ucciso che si celebrano nella cattedrale già gremita. “Siamo in attesa sia degli esiti dell'esame autoptico - spiega - che degli accertamenti tecnici irripetibili che sono stati effettuati 2 giorni fa e che continuano negli uffici del Ros di Roma”. “Gli accertamenti saranno utili per ricostruire il puzzle e poter avere un quadro più completo” - sottolinea l'avvocato spiegando che “sono stati fatti sull'ogiva perché il bossolo non è stato ancora ritrovato. I nostri esami mirano a identificare il tipo di calibro del proiettile e il tipo di pistola”. Parlando poi della ...