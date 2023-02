Giustizia | Nordio annuncia modifiche alla legge sulla prescrizione E assicura | «Porremo il problema della separazione delle carriere»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) «La pena deve essere certa, rapida, proporzionata, ma anche equilibrata e tendererieducazione del detenuto. In questo senso è importante l’ausilio dell’avvocatura nella fase dell’esecuzione e nel momento successivoliberazione del detenuto». È uno dei passaggi dell’intervento del ministroCarlonel videomessaggio inviato per l’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani, in corso a Ferrara. Nel messaggio,ha fatto cenno ai casi di attualità che stanno agitando il mondo: «Mi dispiace non essere presente, ma come potrete immaginare questi sono giorni di concitata effervescenza, per così dire». Ciononostante, l’intervento del ministro del governo Meloni è pregno di messaggi politici. ...

Poche ore fa il ministro dellaCarloha respinto l'istanza presentata dal legale di Cospito e ora si attende una reazione da parte del mondo di estrema sinistra. Proprio in questi ...'Grazie, me l'aspettavo'. Così Alfredo Cospito ha commentato il rigetto da parte del ministro dellaCarlodell'istanza di revoca del 41 bis presentata dal difensore Flavio Rossi Albertini. Lo ha riferito il difensore dell'anarchico in conferenza stampa alla Camera. 'Hanno deciso di ...

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha deciso che Alfredo Cospito resterà al 41-bis Il Post

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio dice no alla revoca del 41 bis per Alfredo Cospito Il Dubbio

Alfredo Cospito resta al 41 bis: il ministro della Giustizia Nordio ha respinto l'istanza di revoca RaiNews

Giustizia, il ministro Nordio: modificheremo la legge sulla prescrizione TGCOM

Giustizia, Nordio annuncia modifiche alla legge sulla prescrizione. E assicura: «Porremo il problema della separazione ... Open

Per gli appassionati delle cronache giudiziarie, detto senza ironia e con rispetto per chiunque abbia ancora pazienza e capacità per cercare tracce di giustizia in quel che ... Il no del ministro ...“Grazie, me l’aspettavo”. Così Alfredo Cospito ha commentato il rigetto da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio dell’istanza di revoca del 41 bis presentata dal difensore Flavio Rossi ...