Giuliana Gagliardi | chi era la moglie di Peppino Di Capri | la signora Faiella | età | figli | malattia | come è morta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) A distanza di anniDi, il celebre artista napoletano, farà il suo ritorno sul palco dell’Ariston in qualità di ospite della 73esima edizione. Il cantante infatti è tra gli ospiti scelti da Amadeus per Sanremo 2023 e c’è attesa per ascoltare la sua esibizione dal vivo. Sulla carriera didisappiamo praticamente tutto: ma che dire della sua sfera privata e sentimentale? Quali sono stati gli amori più importanti per il cantante? Tra questi sicuramente non possiamo non citare l’amata, scomparsa nel 2019. Cosa sappiamo suladiDiLa donna tuttavia è stata la secondaper il ...