“Girls@Polimi” | al Politecnico di Milano 25 borse di studio da 24mila euro per le ragazze che scelgono di studiare ingegneria

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Rilanciare lodelle discipline scientifiche tra le giovani donne: con questo obiettivo, in occasione della Giornata internazionale delle donne e dellenella scienza, ildilancia la nuova edizione di “per future ingegnere”. Venticinquedidal valore di– 8mila l’anno – destinate alleche vorranno scegliere di iscriversi a uno dei corsi dia bassa presenza femminile: Aerospaziale, dell’Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica, Meccanica e della Produzione Industriale. Le 25di...

In occasione della Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza che si celebra domani, il Politecnico di Milano lancia la nuova edizione di '" Borse per future ...... storica e profondamente consolidata collaborazione tra il Gruppo NHOA e il Politecnico di Milano, che ha già visto l'avvio di vari percorsi insieme, come appunto il JRC e l'iniziativa, ...

“Girls@Polimi”, al Politecnico di Milano 25 borse di studio da 24mila euro per le ragazze che… Il Fatto Quotidiano

Ragazze e Stem, Politecnico e aziende puntano sulle future ingegnere con le borse di studio ... Il Sole 24 ORE

Il PoliMi e un pool di aziende puntano sulle ragazze Stem Adnkronos

Per uno sviluppo sostenibile, serve l'energia delle donne Canale Energia

Ragazze e Stem: il Politecnico premia le future ingegnere con le borse di studio da 8mila euro all'anno La Repubblica

Rilanciare lo studio delle discipline scientifiche tra le giovani donne: con questo obiettivo, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, il Politecnico di ...In occasione della Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, il Politecnico di Milano lancia la nuova edizione di “Girls@Polimi – Borse per future ingegnere”. 12 aziende, una ...