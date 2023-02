Gios | Con Fontana stiamo andando nella giusta direzione e Malagò è stato decisivo

... ma non ha avuto la precisione di raccontare il suo stato d'animo dovuto ad alcune considerazioni fatte in alcuni momenti della sua carriera - ha aggiunto - Ne ho parlato anche, se ci sono ...E' in lineaquello che avevamo sempre detto, abbiamo lavorato insieme a Malagò e al Coni per trovare una soluzione'. Parla così Andrea, presidente della Federghiaccio , ai microfoni di ...

Gios: "Con Fontana stiamo andando nella giusta direzione e Malagò ... Adnkronos

Short track, Gios: "Fontana Per FISG è tutto chiarito, perfettamente ... SPORTFACE.IT

Malagò: "Arianna Fontana continuerà a gareggiare con l'Italia" Sky Sport

Short track, Andrea Gios avvisa Arianna Fontana: “Non darò ... OA Sport

Short track, Andrea Gios (FISG) commenta il caso Arianna Fontana Tag24

"Giovanni è stato decisivo, è stato contattato da Arianna e si sono chiariti -sottolinea Gios-. Io sono perfettamente allineato con Malagò, ci eravamo sentiti, la posizione del Coni è condivisa con la ...Parla così Andrea Gios, presidente della Federghiaccio, ai microfoni di LaPresse dopo le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò.