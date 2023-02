Giorno del Ricordo | Pagano Fi | “No a coloriture ideologiche | sia seme di pace”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ROMA – “E’ un dovere e una grande responsabilità ricordare le sofferenze inflitte dagli uomini ad altri uomini per non dimenticare una delle pagine più buie della nostra Storia in un momento in cui l’orrore della guerra è tornato con prepotenza nel continente europeo con il suo carico di morte e devastazione. Neldeldelle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata la memoria non deve avere coloritura ideologica ma diventareprolifico per arginare conflitti presenti e scongiurarne di nuovi nell’ottica di un rafforzamento del percorso democratico di, stabilità e integrazione”. E’ quanto scrive, in una nota, il presidente della Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Nazario(foto). L'articolo L'Opinionista.