Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe | il Comune onora le vittime VIDEO

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – In occasione deldeldella strage degli italiani nelle terre istriane e dalmate, al confine orientale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Amministrazione Comunale ha voluto omaggiare le migliaia didi quell’eccidio. Un mazzo di fiori è stato portato dal Vice Sindaco Francesco De Pierro e dal Presidente del Consiglio Comunale Renato Parente al piazzale, la strada del Rione Libertà che è stata intitolata a quei tragici fatti. De Pierro e Parente hanno ricordato che a pagare un prezzo altissimo di intolleranza, odi etnici, giochi politici furono tanti uomini, donne e bambini indifesi di nazionalità italiana residenti nella ex Jugoslavia che furono cacciati dalle loro case e costretti a raggiungere ...

