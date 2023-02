Giorgia ed Elisa rivali? Da dove nasce il pettegolezzo | il duetto a Sanremo 2023 per smentirlo

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) A distanza di un anno,torna ama questa volta non in gara. Affiancherà l’amica, lei tra i Big dell’edizione, nella serata dei duetti di venerdì sera. Un modo per celebrare la storia della musica italiana femminile e smentire definitivamente i pettegolezzi su una loro presuntatà.ed?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.