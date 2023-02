Ginnastica artistica | Serie A Firenze 2023 | Brixia e Pro Patria Bustese difendono il titolo

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) E’ tutto pronto al Mandela Forum diper l’inizio della nuova stagione dellacon la prima tappa della. La regular season prevede la disputa di tre gare che definiranno le sei formazioni qualificate alla Final Six, dove verranno assegnati gli Scudetti. A difendere ili campioni della Proin campo maschile e lain campo femminile. Le Fate tornano in pedana tre mesi dopo i Mondiali di Liverpool, chiusi al quinto posto a causa di tante imprecisioni e cadute. Asia D’Amato, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Martina Maggio, Elisa Iorio, Angela Andreoli iniziano dalla Toscana il loro percorso verso le competizioni internazionali andando anche a caccia del 21esimo Scudetto. In ...