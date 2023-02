Ginnastica artistica | inizia la stagione! La Serie A parte a Firenze | le Fate scaldano i motori | gli azzurri tornano all’assalto

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sabato 11 febbraio scatterà laA 2023 di. Sarà il Mandela Forum dia ospitare la prima tappa del massimo campionato italiano a squadre. La regular season prevede la disputa di tre gare, poi le migliori sei classificate accederanno alla Final Six che metterà in palio gli scudetti. La Brixia Brescia è la grande favorita sul fronte femminile, mentre la Pro Patria Bustese difenderà il tricolore nel settore maschile. Leandranno a caccia del 21mo scudetto della storia per la Leonessa. Il campionato servirà per preparare i grandi appuntamenti internazionali della stagione e le azzurre vogliono farsi trovare pronte: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Martina Maggio, Elisa Iorio, Angela Andreoli muoveranno i loro passi verso Europei e Mondiali. La corazzata del ...