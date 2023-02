Ginevra Lamborghini ‘dichiara guerra’ alla sorella Elettra | la battaglia è appena iniziata

In effetti, ancheha avuto modo di rientrare in Casa dopo essere stata squalificata a seguito del Caso Marco Bellavia . Anche in quel caso, il pubblico si era opposto alla ...Tra questi c'è, che è in lizza per rappresentare la Repubblica all'evento in programma a Liverpool. Concluso il suo impegno al Grande fratello vip, l'ex gieffina si è iscritta a "...

Antonino Spinalbese gela Ginevra Lamborghini: A Pomezia ci andrà da sola, non so neanche dove sia Fanpage.it

Festival di San Marino, Elettra Lamborghini rinuncia. Colpa della sorella ilGiornale.it

Gf Vip, Antonino Spinalbese gela Ginevra Lamborghini. Il retroscena TorreSette

Elettra Lamborghini rinuncia a partecipare al Festival di San Marino: colpa della sorella Trend-online.com

Elettra Lamborghini ha rinunciato a partecipare a Una voce per San Marino Isa e Chia

È scontro infuocato tra le due sorelle Lamborghini, dopo la mossa inaspettata di Ginevra: ecco cosa è successo ...Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, conferma che non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip dopo essere stato costretto a interrompere la quarantena che avrebbe dovuto prece ...