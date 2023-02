Giappone - Condannato per eccesso di velocità sulla Ferrari che ha disegnato

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In alcuni Paesi con l'disi finisce in galera. E ilè uno di questi: le regole sono applicate in maniera molto rigida e l'ex designer Pininfarina Ken Okuyama (all'anagrafe Kiyoyuki Okuyama) può confermarlo in prima persona. Perché è stato sorpreso su una delleche lui stesso ha contribuito a creare, una Enzo, a 128 km/h su una strada con limite di 40. E ha rischiato di dover "pagare" con quattro mesi di reclusione: avendo ammesso le proprie responsabilità, però, è riuscito a ottenere una sospensione condizionale della pena. Doveva far "respirare" il motore. Il designer 63enne, famoso anche per aver lavorato alla progettazione di molte automobili (sportive e non) e dei treni Shinkansen, lo scorso ottobre stava viaggiando (molto allegramente) su una strada panoramica della prefettura ...