Giannola Svimez sullo spopolamento della Campania | “Serve un piano di rilancio come negli anni 50”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl Mezzogiorno – con Napoli e lacapofila – si spopola, e Adrianopunta il dito: la responsabilità è dei “governi centrali”. Il presidente, l’associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, parla dell’ultimo report dell’Istat: tra 2012 e 2021, l’esodo dal Sud verso il Centro Nord è di 525mila residenti. Il 30% delle cancellazioni riguarda la, Napoli conta 17mila unità in meno. “Dagliottanta in poi – rileva l’economista-, con la questione settentrionale si è arrivati a espungere il Mezzogiorno dalla Costituzione, nell’articolo 119, dopo la riforma, non c’è più scritta questa parola. C’è un modello di federalismo solidale che vediamolo interpreta il ministro Calderoli: tutt’altro che ...