Gianluca Vialli | l’uomo nell’arena

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Pubblichiamo un estratto da “” scritto da Marco Gaetani per la collana Vite inattese di 66thandsecond e in uscita oggi. Quello diè il terzo atto dell’epopea dei player-manager al Chelsea. Il primo, nel 1993, aveva visto come protagonista Glenn Hoddle, già brillante timoniere dello Swindon Town: aveva mantenuto il ruolo di giocatore-allenatore per due anni anche a Londra, defilandosi dal campo nella terza stagione per poi diventare commissario tecnico della Nazionale inglese in seguito all’eliminazione in semifinale dei Leoni a Euro 96. Dopo Hoddle era arrivato Gullit, e il ruolo di player-manager aveva assunto anche interesse a livello internazionale. Infine,, che nelle ore turbolente dell’entrata in carica dichiara di essere felicissimo e di aver preso la decisione nel giro di cinque minuti. Il contratto ...